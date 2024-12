Flick zaskoczył w sprawie Lewandowskiego. Mallorca – Barcelona: znamy składy

FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Mallorką w dzisiejszym meczu La Ligi. Co ciekawe, Robert Lewandowski rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. Wygląda na to, że Hansi Flick postanowił dać odpocząć naszemu rodakowi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lewandowski na ławce rezerwowych. Barcelona zagra z Mallorką

Dzisiaj wieczorem będziemy świadkami meczu między Mallorką a Barceloną w ramach 19. kolejki La Ligi. To spotkanie musi zostać rozegrane we wcześniejszym terminie, ponieważ w styczniu obie drużyny polecą do Arabii Saudyjskiej, aby rywalizować o Superpuchar Hiszpanii. Hansi Flick odkrył już karty na wtorkowy pojedynek, a w pierwszym składzie zespołu Dumy Katalonii jest co najmniej jedna niespodzianka.

W wyjściowej jedenastce zabraknie bowiem Roberta Lewandowskiego, który podobnie jak Wojciech Szczęsny, usiądzie dzisiaj na ławce rezerwowych. W miejsce napastnika reprezentacji Polski zagra Ferran Torres. Warto dodać, że od pierwszej minuty zobaczymy Lamine’a Yamala, który w stu procentach wyleczył już drobny uraz. Kibice Blaugrany liczą, że młodzieniec znów pokaże swoją niekwestionowaną jakość.

FC Barcelona jest ostatnio w bardzo słabej formie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Przypomnijmy, że Barca nie wygrała żadnego z trzech poprzednich meczów, przez co Real Madryt praktycznie już dogonił ją w ligowej tabeli. Pierwszy gwizdek w dzisiejszym pojedynku wybrzmi o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport.

Składy na mecz RCD Mallorca – FC Barcelona

RCD Mallorca: Roman – Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica – Samu, Morlanes – Darder, Valery, Sanchez – Muriqi

FC Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri – Yamal, Olmo, Raphinha – Ferran