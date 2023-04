Atletico Madryt złożyło apelację w sprawie żółtej kartki, którą obejrzał Marcos Llorente w ostatnim meczu ligowym. Komitet rozgrywek odrzucił ją jednak, co oznacza, że Hiszpana zabraknie w niedzielnym spotkaniu na Camp Nou.

PressFocus Na zdjęciu: Marcos Llorente

Marcos Llorente w niedzielnym meczu Atletico Madryt z Almerią (2:1) obejrzał piątą żółtą kartkę w tym sezonie

Rojiblancos złożyli apelację w tej sprawie, ale komitet był nieubłagany

Oznacza to, że Hiszpana zabraknie w hitowym starciu z Barceloną na Camp Nou

Llorente zabraknie w hiszpańskim klasyku

Już w niedzielę na Camp Nou zmierzą się dwie drużyny, które punktują najlepiej w La Lidze, licząc okres po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze. FC Barcelona podejmie u siebie Atletico Madryt i będzie to dla niej teoretycznie najtrudniejsze ze spotkań końcówki sezonu.

W starciu tym Diego Simeone nie będzie mógł liczyć na jednego ze swoich żołnierzy. Marcos Llorente w 77. minucie niedawnego meczu Los Colchoneros z Almerią (2:1), sfaulował rywala. Za to przewinienie arbiter pokazał mu piątą żółtą kartkę w tej kampanii. To oznacza, że będzie pauzował w następnym starciu. Atletico złożyło apelację, opierając ją o to, że Hiszpan nie przerwał obiecującej akcji. Komitet rozgrywek był jednak nieprzejednany i podtrzymał karę. Pomocnik był członkiem wyjściowego składu w ośmiu ostatnich meczach swojej drużyny. Siedem z nich zakończyło się zwycięstwem. Miejsce Llorente w drugiej linii zajmie najprawdopodobniej Thomas Lemar.

W niedzielnym hicie zabraknie też najprawdopodobniej kontuzjowanego Memphisa Depaya. Z kolei do składu ma wrócić Angel Correa. Nieobecny ostatnio Argentyńczyk ma partnerować w ataku Antoine’owi Griezmannowi, który błyszczy formą.

Llorente rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i tyle samo asyst.

FC Barcelona Atletico Madryt 2.00 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 18:27 .

