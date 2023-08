FC Barcelona rozgrywa we wtorek spotkanie z Tottenhamem, którego stawką jest Puchar Gampera. Wynik bardzo szybko otworzył Robert Lewandowski, który strzałem lewą nogą pokonał Guglielmo Vicario.

We wtorek FC Barcelona mierzyła się z Tottenhamem w ramach Pucharu Gampera

Wynik szybko otworzył Robert Lewandowski

Polak w trzeciej minucie wykorzystał asystę Raphinhi

Lewandowski skuteczny w ostatnim teście przed sezonem. Gol w Pucharze Gampera

FC Barcelona we wtorek witała się z Estadi Olímpic Lluís Companys. To tu będzie rozgrywać swoje mecze przez co najmniej cały przyszły sezon, podczas prac remontowych na Camp Nou. Zaprezentowano drużynę przed nadchodzącą kampanią, a następnie rozpoczął się mecz o Puchar Gampera – założyciela klubu z Katalonii. Tym razem rywalem mistrzów Hiszpanii był angielski Tottenham.

Nie czekaliśmy długo na otworzenie wyniku. Już w trzeciej minucie Raphinha sprytnie zwiódł Davinsona Sancheza i dośrodkował w swoim stylu, na dłuższy słupek. Tam już czyhał Robert Lewandowski, który uderzył z woleja lewą nogą. Piłka trafiła jeszcze w Guglielmo Vicario, ale znalazła drogę do siatki.

Spotkanie wciąż trwa.

