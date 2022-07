fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został w środę późnym popołudniem czasu polskiego zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelony. Uroczystość związana z przedstawieniem polskiego napastnika kibicom Blaugrany odbyła się w Miami, gdzie aktualni wicemistrzowie La Liga przebywają na zgrupowaniu.

FC Barcelona po sfinalizowaniu transferu Roberta Lewandowskiego zaprezentowała Polaka kibicom

33-latek związał się z hiszpańskim klubem umową na trzy sezony

Lewy jest pierwszym polskim piłkarzem w klubie z Camp Nou

Lewandowski zaczyna nową erę w historii Barcelony

FC Barcelona w trakcie trwającego okna transferowa sfinalizowała transfer z udziałem Roberta Lewandowskiego. Najlepszy strzelec Bundesligi w sezonie 2021/2022 kosztował Katalończyków 45 milionów euro. Jednocześnie hiszpański klub zobowiązał się do ewentualnego uregulowania dodatkowych pięciu milionów euro, które są uzależniona do spełnienia konkretnych warunków.

Od początku tego tygodnia trwa show związany z przeprowadzką Lewego do ekipy z Camp Nowu. Najpierw reprezentant Polski przeszedł testy medyczny, a po nich światło dzienne ujrzała wiadomość, że Lewandowski parafował umowę na trzy sezony z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jednocześnie w porozumieniu między klubami zawarta jest klauzula, która daje możliwość władzom Katalończyków na rozwiązanie kontraktu po drugim sezonie.

W środę odbyła się natomiast prezentacja Polaka w nowym klubie. Miała ona miejsce w Academy Pro w Miami. W jej trakcie oprócz kilku słów komentarza ze strony prezydenta Joana Laporty głos zabrał też Lewandowski.

Here he is! THE Robert Lewandowski! pic.twitter.com/g4hVaEpyJO — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

– Dziękujemy, że zrobiłeś wszystko, by trafić do Barcy. To nie było łatwe. Wiemy, że jesteś pracowity. Zdobyłeś Złoty But, jesteś świetnym piłkarzem. Jesteśmy dumni, że jesteś z nami. To dla nas zaszczyt. Cieszymy się, że tu jesteś – powiedział sternik Blaugrany.

Reprezentant Polski nie ukrywał natomiast radości związanej z tym, że trafił do ekipy z Camp Nou. Niewykluczone, że już w najbliższy weekend piłkarz zagra w sparingu Barcy przeciwko Realowi Madryt.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Ostatnie dni nie były łatwe, ale teraz jestem już gotowy, by dołączyć do treningów i zagrać w kolejnych meczach. Wszystko działo się bardzo szybko, w piłce trzeba być gotowym na wszystko – przekonywał Lewandowski.

Barca nowy sezon ligowy zacznie w połowie sierpnia. W inauguracyjnym spotkaniu ligi hiszpańskiej Katalończycy zagrają z Rayo Vallecano.

