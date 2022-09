PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski powrócił już do Barcelony po zakończonym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Choć Xavi dał drużynie dzień wolny, Polak pojawił się w ośrodku treningowym, by jak najlepiej przygotować się do sobotniego meczu przeciwko Mallorce.

Robert Lewandowski ponownie zrobił świetne wrażenie na hiszpańskich mediach

Polak dopiero co wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski, a już w środę pojawił się w ośrodku treningowym

Xavi Hernandez ustanowił ten dzień wolnym od treningów. Zaangażowanie doceniają takie dzienniki, jak Mundo Deportivo czy Sport

Lewandowski trenuje nawet w dni wolne. “Nie ma wymówek”

Robert Lewandowski nieustannie imponuje hiszpańskim dziennikarzom. Kapitan reprezentacji Polski rozegrał komplet minut podczas ostatniego zgrupowania, mając wymierny wpływ na zwycięstwo w starciu z Walią (1:0). 34-latek tuż po spełnieniu obowiązków wobec kraju wyruszył w podróż do Barcelony.

Drużyna trenowała intensywnie w poniedziałek i wtorek, choć kadra, na którą mógł liczyć Xavi Hernandez była mocno okrojona. Szkoleniowiec zarządził, że środa będzie dniem wolnym. Jak się okazało, nie dla Lewandowskiego.

Polak w środowe przedpołudnie pojawił się w ośrodku Ciutat Esportiva. Niedługo później opublikował zdjęcie na swoim profilu na Instagramie. Zostało ono podpisane: “żadnych wymówek w dni wolne. Czas na trening”.

To, pozornie prozaiczne wydarzenie, wzbudziło spore zainteresowanie katalońskich mediów. Mundo Deportivo oraz Sport doceniają poświęcenie kapitana Biało-Czerwonych, który miał pełne prawo, by odpocząć po wyczerpującym zgrupowaniu. Dla tamtejszych dziennikarzy jest to tym ważniejsze, że przerwa reprezentacyjna zebrała w Barcelonie wielkie żniwo. Przed drużyną bardzo intensywny okres, pełen wymagających meczów. 34-latek w wysokiej dyspozycji to podstawa, by marzyć o jak największej liczbie zwycięstw przeciwko takim rywalom, jak Inter Mediolan czy Real Madryt.

Lewandowski w tym sezonie strzelił już 11 bramek w ośmiu meczach w nowych barwach. Już w sobotę Polak będzie mógł poprawić swój dorobek. Dumę Katalonii czeka wyjazdowe starcie z Mallorką.

