Lewandowski doceniony po EL Clasico. Na to zwrócili uwagę Hiszpanie

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski poprowadził Barcelonę do triumfu w Superpucharze

Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił swoją wartość, będąc kluczowym elementem gry FC Barcelony. Polak najpierw asystował przy golu Lamine’a Yamala, a następnie sam wpisał się na listę strzelców, pewnie wykorzystując rzut karny. Kapitan reprezentacji Polski zapracował na bardzo pozytywne opinie hiszpańskich mediów, które doceniły jego ogromną pracę w niedzielnym El Clasico.

– Choć nie miał zbyt wielu piłek do wykończenia aż do rzutu karnego, jego inteligentna asysta do Lamine’a była kluczowym momentem akcji na 1:1. Polski “Pichichi” miał niewiele okazji strzeleckich, ale Rudiger powstrzymał go w jednej z groźnych sytuacji – napisał o występie Lewandowskiego “Mundo Deportivo.

Z kolei serwis sport.es podkreślił jego wszechstronność: – Lewandowski był odpowiedzialny za grę tyłem do bramki i otwieranie przestrzeni. Zrobił to perfekcyjnie przy golu wyrównującym, podając świetnie do Lamine’a Yamala. Strzelił drugiego gola z rzutu karnego i pracował na rzecz drużyny, pomagając w trudnych momentach. – Polak otrzymał solidną notę “7” w dziesięciostopniowej skali.

Barcelona, wygrywając Superpuchar Hiszpanii, zdobyła swoje pierwsze trofeum w tym sezonie. To również pierwszy sukces Hansiego Flicka w Katalonii. Triumf 5:2 nad Realem Madryt to kolejny pokaz dominacji Blaugrany w El Clasico w obecnej kampanii.