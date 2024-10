Robert Lewandowski był jednym z bohaterów meczu FC Barcelona - Bayern Monachium. Co po ostatnim gwizdku powiedział napastnik Blaugrany?

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ocenił spotkanie z Bayernem

FC Barcelona pokonała swoje demony i sięgnęła po zwycięstwo w starciu z Bayernem Monachium. Duma Katalonii wygrała aż 4:1. Wynik rywalizacji już w 1. minucie otworzył Raphinha, a 35 minut później do siatki trafił Robert Lewandowski. 36-latek w pomeczowym wywiadzie skomentował hitowy pojedynek ze swoim byłym klubem:

– To bez wątpienia wyjątkowe zwycięstwo i nie zamierzam tego ukrywać. Podszedłem do tego meczu trochę inaczej niż dwa lata temu, ponieważ jestem w Barcelonie już dłużej. Byłem przekonany, że zagramy dobry mecz i wygramy. Przed meczem miałem nadzieję na zwycięstwo 3-1 – rozpoczął Polak.

Wideo: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

– Fizycznie nie czuję żadnej różnicy i to jest najważniejsze. Kiedy patrzę na młodych zawodników, dają mi dodatkową energię, nie będę tego ukrywał. Równowaga jest niezbędna, a my mamy mieszankę doświadczenia i młodości. Jest Iñigo i ja, jest też kilku graczy w środku, którzy mają doświadczenie. Mamy dużo młodzieży i staramy się to jak najlepiej wykorzystać. Myślę, że zaczynamy się lepiej rozumieć i wiemy, jak wykorzystać młodość i doświadczenie – dodał snajper Dumy Katalonii.

– Czuję się dobrze. Nie ma większego znaczenia, czy strzelę 2 czy 3 gole w meczu. Najważniejsze jest to, że moje gole przynoszą drużynie zwycięstwa i to jest dla mnie kluczowe – zakończył Lewandowski.

