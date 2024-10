Lewandowski zostanie w Barcelonie? Ważny zapis w kontrakcie

Robert Lewandowski ma zapisaną w kontrakcie klauzulę, która przedłuży jego umowę do czerwca 2026 roku. Jak podaje dziennik Sport, napastnik musi rozegrać 55% spotkań w obecnym sezonie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

“Lewandowski 2026” na okładce sobotniego wydania dziennika Sport

Robert Lewandowski od momentu, gdy FC Barcelona zatrudniła w roli trenera Hansiego Flicka ponownie błyszczy skutecznością w rozgrywkach ligowych. Kapitan reprezentacji Polski ma na swoim koncie już 9 goli i 2 asysty w 10 meczach sezonu 2024/2025.

Wzrost formy Lewandowskiego w porównaniu do poprzedniego sezonu przywołał w hiszpańskich mediach dyskusję nad przyszłością 36-latka. W sobotnim wydaniu dziennika Sport na okładce pojawił się właśnie zawodnik Barcelony, a pod nim napis “Lewandowski 2026”.

Według katalońskiego dziennika Robert Lewandowski swoimi występami zasługuje na to, aby Barcelona pochyliła się nad nową umową dla reprezentanta Polski. Obecny kontrakt wygasa w 2025 roku, lecz jak zaznacza Sport, w umowie Polaka jest zapisana klauzula, która automatycznie przedłuży jego kontrakt do 2026 roku. Lewandowski musi spełnić jednak jeden kluczowy warunek. W obecnej kampanii musi rozegrać 55% meczów (min. 45 minut na boisku). Z wypełnieniem powyższego zapisu nie powinno być problemów, bowiem napastnik to kluczowy zawodnik w układance Hansiego Flicka.

Co więcej, Sport sugeruje również, że Barcelona powinna powoli rozpocząć proces prac nad nowym kontraktem dla Lewandowskiego. W Hiszpanii wierzą, że Polak może grać na wysokim poziomie również po 2026 roku. Jego obecna dyspozycja tylko potwierdza ten fakt.

FC Barcelona na ten moment zajmuje 1. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 21 punktów po 8. kolejkach. Z kolei Lewandowski z siedmioma trafieniami w lidze przewodzi klasyfikacji strzelców. Drugi w zestawieniu Ayoze Perez z Villarrealu ma sześć bramek.