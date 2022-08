fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski tego lata zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę. Reprezentant Polski w rozmowie z La Liga World podzielił się swoimi odczuciami związany ze zmianą klubu. Jednocześnie Polak nie ukrywa swoich ambicji związanych z przywróceniem Barcy na szczyt.

Robert Lewandowski tego lata zaczął nowy rozdział w swojej karierze

33-letni napastnik zdecydował się na przeprowadzkę do FC Barcelony

W rozmowie z La Liga World zawodnik opowiedział o swoim transferze do ekipy z Hiszpanii

Lewandowski spokojny o kolejne sukcesy Barcelony

Robert Lewandowski po wielu latach spędzonych w Niemczech tego lata zdecydował się na zmianę otoczenia, dołączając do FC Barcelony. Polski napastnik parafował z Katalończykami kontrakt na cztery sezony. 33-latek przyznał, że od momentu, gdy pojawił się pierwszy kontakt z Barcą, szybko doszedł do wniosku, że to odpowiedni moment na transfer do ekipy z Camp Nou.

– Kiedy dowiedziałem się o ofercie Barcy, uznałem, że to idealny moment dla mnie i dla klubu, aby taki transfer mógł zostać sfinalizowany – powiedział Lewandowski cytowany przez Sport.es.

– Myślę, że Barcelona zbyt długo jest bez sukcesów, więc jestem pewny, że wkrótce to się zmieni – kontynuował Polak.

Lewandowski dał też do zrozumienia, że szukał zmiany otoczenia po tym, jak większość swojej piłkarskiej kariery łączył między Polską a Niemcami. – Czas spędzony w Bundeslidze oceniam bardzo dobrze. Zebrałem w tej lidze cenne doświadczenie, ale wiedziałem, że w momencie, gdy zdecyduję się na transfer do klubu z La Liga, to wykonam kolejny krok w swojej karierze – rzekł 33-latek.

