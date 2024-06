Legenda Barcelony nie ma wątpliwości ws. przyszłości Lewandowskiego. “Muszą zacząć o tym myśleć”

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona musi myśleć o następcy Lewandowskiego?

Robert Lewandowski co jakiś czas znajduje się w ogniu sporej krytyki, zarówno tej w klubie, jak i w reprezentacji Polski. 35-letni napastnik jest krytycznie oceniany za to, że nie daje już tyle swojej drużynie, ile dawał przed laty oraz że z każdym kolejnym sezonem, a nawet meczem jest coraz wolniejszy i nie ma już tak dobrej skuteczności, jak kiedyś. W dodatku – kolokwialnie mówiąc – pesel gracza FC Barcelony jest coraz większy, stąd też pojawiają się obawy wśród kibiców, czy aby na pewno Lewandowski nadal jest najlepszą opcją w ataku.

Wątpliwości do tego tego ma chociażby Rivaldo. Legendarny napastnik z Brazylii w rozmowie z “Mundo Deportivo” wyraził nadzieję, że Barcelona zaczyna rozglądać się za następcą Polaka. Przypomnijmy, w minionym sezonie La Liga napastnik zdobył 19 goli i zanotował osiem asyst w 35 meczach. W sumie dla Dumy Katalonii zdobył ich 26 w 49 spotkaniach. Dla legendy Barcy to jednak zbyt mało.

– Barcelona musi zacząć myśleć o następcy. Taka drużyna musi mieć najlepszych na świecie do gry. A to oznacza też śledzenie najlepszych zawodników na rynku na wszystkich pozycjach, w tym na środku ataku. Lewandowski to światowa gwiazda, tak jest, ale wiemy, że czasem wiek i kontuzje mogą odcisnąć swoje piętno. […] Pamiętamy, że był nawet wybrany najlepszym piłkarzem świata i ma za sobą piękną piłkarską historię – ocenił Rivaldo w rozmowie z “Mundo Deportivo”, przetłumaczonej przez fcbarca.com.

