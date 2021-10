Barcelona szuka nowego trenera. Joan Laporta najchętniej zatrudniłby Thomasa Tuchela, o czym przekonuje Mundo Deportivo.

Trwają spekulacje na temat tego, kto zastąpi Ronalda Koemana w Barcelonie

Z pracą na Camp Nou łączonych jest wielu kandydatów

Joan Laporta ma swojego wymarzonego szkoleniowca dla katalońskiego klubu

Laporta ma ambitny plan

Hiszpańskie media są przekonane, że los Ronalda Koemana w Barcelonie jest przesądzony. Holender zostanie zwolniony, lecz jeszcze nie wiadomo kiedy. Najpierw kataloński klub musi znaleźć odpowiedniego kandydata.

Z przejęciem posady szkoleniowca Barcelony łączono wielu trenerów. Większość z nich nie była nawet przymierzana przez zarząd na Camp Nou. Aktualnie realne szanse na kilku menadżerów. Fani Blaugrany są przekonani, że drużynę poprowadzi kiedyś Xavi. Czy to nastąpi już wkrótce? Decyzja wciąż nie zapadła. Inni kandydaci to: Andrea Pirlo, Roberto Martinez, czy Marcelo Gallardo.

Mundo Deportivo twierdzi, że Joan Laporta ma swojego wymarzonego kandydata, który mógłby poprowadzić Barcelonę. Jest nim Thomas Tuchel. Niemiec w przeszłości prowadził Borussię Dortmund, czy Paris Saint-Germain. Od stycznia tego roku dowodzi Chelsea i robi to z bardzo dobrym skutkiem. The Blues wygrali bowiem Ligę Mistrzów, dotarli do finału Pucharu Anglii, a także są w czołówce Premier League.

Tuchel ma kontrakt z Chelsea do 30 czerwca 2024 roku, więc teraz nie podejmie się pracy w Barcelonie. Laporta będzie jednak śledził jego postępy i marzył o scenariuszu, w którym Niemiec podejmuje pracę na Camp Nou.

