Ojciec Lamine Yamala zaatakowany nożem. Trafił do szpitala

Mounir Nasraoui, ojciec Lamine Yamala, został zaatakowany nożem i trafił do szpitala. Jego stan zdrowia jest poważny - informuje dziennikarka Mayka Navarro.

fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Mounir Nasraoui

Ojciec Yamala zaatakowany. Policja bada sprawę

Mounir Nasraoui, ojciec Lamine Yamala, dał się poznać szerszej publice podczas Euro 2024, kiedy to aktywnie prowadził swoje konto w mediach społecznościowych. Nigdy nie ukrywał radości z kolejnych sukcesów syna, który w ostatnich miesiącach stał się prawdziwym fenomenem na skalę światową. Najpierw wywalczył sobie miejsce w składzie Barcelony, a później pomógł reprezentacji Hiszpanii w zdobyciu mistrzostwa Europy.

Do bardzo niepokojących informacji dotarła dziennikarka Mayka Navarro. Przekazała, że w godzinach wieczornych ojciec Yamala został pchnięty nożem na parkingu w Mataro. Do szpitala trafił z dużymi obrażeniami, a jego stan zdrowia jest poważny. Jego życiu ma ponoć nie zagrażać niebezpieczeństwo, co jest pozytywną wiadomością podaną przez “Markę”.

🚨 Stan ojca Lamine Yamala jest poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. [@marca] 🙏 https://t.co/RGQyLAqLkf — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 14, 2024

Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która bada sprawę. Zlokalizowała już świadków całego zdarzenia. Jest za wcześnie, aby ustalić, co się stało, natomiast nieoficjalnie sugeruje się, że atak na Mounira Nasraouiego mógł wynikać z wcześniejszej bójki, w którą był zaangażowany. Czekamy na kolejne wieści hiszpańskich mediów.