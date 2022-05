PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Wyniki 35. kolejki La Liga. W hicie Atletico wygrało z Realem 1:0. W szeregach gości wystąpiło kilku zawodników, którzy na co dzień są rezerwowymi. Wcześniej Villarreal zremisował z Sevillą 1:1. Oba gole padły w samej końcówce. Tymczasem gracze Espanyolu podzielili się oczkami z Osasuną (1:1). Katalończycy w czterech poprzednich spotkaniach nie zwyciężyli ani razu. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców goli.

Sevilla z coraz mniejszymi szansami na wicemistrzostwo, niemoc Espanyolu, derby dla Atletico

Na początek Getafe podejmowało Vallecano. Kibice zgromadzeni na Coliseum Alfonso Perez nie zobaczyli ani jednego gola. W spotkaniu Villarreal – Sevilla także długo się na to zanosiło. W 86. minucie prowadzenie gospodarzom dał Giovani Lo Celso. To nie był jednak koniec emocji. W doliczonym czasie gry wyrównał Jules Kounde. Sevilla traci już cztery oczka do drugiej Barcelony.

W trzeciej potyczce Espanyol grał z Osasuną. Do przerwy ekipa z Pampeluny prowadziła 1:0 (Kike Barja). Ostatecznie było 1:1, ponieważ celnie z dystansu przymierzył Nico Melamed. O 21:00 rozpoczął się hit pomiędzy Atletico i Realem. Gracze Diego Simeone objęli prowadzenie po trafieniu z karnego (Yannick Carrasco). Finalnie Los Colchoneros utrzymali korzystny wynik i skromnie triumfowali 1:0. Dzięki temu umocnili się na czwartym miejscu. Real ma już pewne mistrzostwo Hiszpanii.

Wyniki 35. kolejki

Getafe – Rayo 0:0

Villarreal – Sevilla 1:1 (0:0)

Giovani Lo Celso (86′) – (Jules Kounde 90+5′)

Espanyol – Osasuna 1:1 (0:1)

Nico Melamed (67′) – Kike Barja (42′)

Atletico – Real 1:0 (1:0)

Yannick Carrasco (40′ – karny)