Wyniki 11. kolejki La Liga. FC Barcelona pokonała Bilbao 4:0. Robert Lewandowski zdobył gola i zanotował asystę. W innym ciekawym spotkaniu Betis przegrał z Atletico 1:2. Pierwszą bramkę dla gości bezpośrednio z rożnego zdobył Antoine Griezmann. Villarreal pokonał Almerię 2:1. Gola na 1:1 strzelił Alex Baena, który mając już żółty kartonik chciał oddać hołd zmarłemu wiceprezesowi klubu. Podniósł zatem koszulkę, za co otrzymał drugą kartkę i w konsekwencji musiał przedwcześnie opuścić boisko… Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Remis w Barcelonie, Griezmann bohaterem, Baskowie bez szans

Espanyol podejmował Elche. Do przerwy Katalończycy remisowali ze swoimi rywalami 1:1. Po zmianie stron obie ekipy też zdobyły po jednym golu i spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. W drugim meczu Betis grał z Atletico. W 54. minucie do rożnego podszedł Griezmann. Francuz precyzyjnie dokręcił piłkę, ta odbiła się jeszcze od Germana Pezzelli i wpadła do siatki Beticos. Madrytczycy szybko podwyższyli. Goście rozmontowali defensywę Betisu, a gola ponownie strzelił Griezmann. Gospodarzy stać było jedynie na trafienie kontaktowe, ale to madrytczycy zgarnęli pełną pulę (2:1).

Girona rywalizowała z Osasuną. Obie ekipy zdobyły po punkcie (1:1). W meczu Villarreal – Almeria nie brakowało emocji i zwrotów akcji. Goście prowadzili do przerwy 1:0, ale finalnie nie zdobyli nawet jednego oczka. Żółta Łódź Podwodna najpierw wyrównała, a w końcówce zdobyła gola na wagę trzech punktów. FC Barcelona podejmowała Bilbao. Lewandowski wyszedł oczywiście w podstawowym składzie Dumy Katalonii. Ostatecznie FC Barcelona wysoko triumfowała 4:0. Polak zdobył zaś jednego gola i do tego dołożył asystę (przebywał na murawie 63 minuty).

Wyniki 11. kolejki

Espanyol – Elche 2:2 (1:1)

Javi Puado (25′), Martin Braithwaite (67′) – Pere Milla (12′), Gonzalo Verdu (82′)

Betis – Atletico 1:2 (0:0)

Nabil Fekir (84′) – Antoine Griezmann (54′, 71′)

Girona – Osasuna 1:1 (1:1)

David Lopez (45+1′) – Kike Barja (38′)

Villarreal – Almeria 2:1 (0:1)

Alex Baena (56′), Nicolas Jackson (90+4′) – Gonzalo Melero (31′)

FC Barcelona – Bilbao 4:0 (3:0)

Ousmane Dembele (12′), Sergi Roberto (18′), Robert Lewandowski (22′), Ferran Torres (74′)