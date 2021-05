Real Betis pokonał 2:1 Granadę w ostatnim spotkaniu 35. kolejki La Liga. Bohaterem derbów Andaluzji został Borja Iglesias, który zaliczył dublet.

Real Betis walczy o europejskie puchary

Real Betis przystępował do starcia z ekipą ze środka tabeli, chcąc przerwać serię kolejnych zremisowanych meczów. Granada miała natomiast nadzieję na powrót na ścieżkę zwycięstw po przegranym boju z Cadiz. Chociaż spotkanie nie miało już większego znaczenia dla układu tabeli, to jednak można się było spodziewać emocjonującej potyczki.

Po pierwszej połowie więcej powodów do radości mogli mieć gospodarze. Dlatego że w 39. minucie celnym strzałem po efektownym przyjęciu piłki popisał się Borja Iglesias. Tym samym 28-latek zaliczył ósme trafienie w tej kampanii, przybliżając nieco swój zespół do gry w Lidze Europy w kolejnej kampanii, co jest głównym celem ekipy z Sewilli.

Po zmianie stron Granada wzięła się solidniej do pracy w derbach Andaluzji. Efekty przyszły w 66. minucie, gdy Darwin Machis ograł bramkarza rywali, a następnie oddał strzał do pustej bramki. Ostatnie słowo należało do Borjy Iglesiasa, który w 87. minucie strzelił gola na 2:1. Tym samym 15. zwycięstwo Los Verdiblancos stało się faktem.

Betis po poniedziałkowym zwycięstwie zadomowił się na szóstej pozycji, legitymując się dorobkiem 54 punktów na koncie. Tymczasem team z Estadio Nuevo Los Carmenes z 46 oczkami plasuje się na 10. miejscu. W następnej kolejce ekipa z Sewilli zmierzy się na wyjeździe z Eibar, a Granada na swoim stadionie z Realem Madryt.