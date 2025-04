dpa picture alliance / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Kylian Mbappe

Barcelona i Real otrzymały potwierdzenie z La Liga

W obu klubach nastroje po rewanżowych starciach ćwierćfinału Ligi Mistrzów są zauważalnie odmienne. Barcelona, mimo porażki w drugim meczu, utrzymała zaliczkę z Montjuic i awansowała do kolejnej fazy elitarnych zmagań. Natomiast Real Madryt nie zdołał odwrócić losów rywalizacji z Arsenalem i na Santiago Bernabeu pożegnał się z pucharową przygodą.

Rozstrzygnięcia w LM wpłynęły na kalendarz La Liga. Doszło do zmian w 34. serii gier. Barcelona odwiedzi Valladolid dzień wcześniej niż ustalono to w pierwotnym kalendarza – pojedynek na Estadio Jose Zorilla został przesunięty z 4 na 3 maja. Pierwszy gwizdek wybrzmi o 21.00. W ten sposób Blaugrana otrzymała nieco więcej czasu na odpoczynek przed rewanżowym spotkaniem z Interem które odbędzie się we wtotrek 6 maja.

MODIFICACIÓN | Cambian los siguientes horarios de la jornada 34 de #LALIGAEASPORTS:



📌 El #RealValladolidBarça se disputará el sábado 3 de mayo a las 21:00.



📌 El #RealMadridCelta se disputará el domingo 4 de mayo a las 14:00 pic.twitter.com/lCcTJFZKCv — LALIGA (@LaLiga) April 17, 2025

Zmieniono także datę potyczki Realu Madryt z Celtą Vigo. Królewscy, którzy rywalizują już tylko na dwóch frontach, a więc w La Liga i w Pucharze Króla, podejmą Celestes w niedzielę 4 maja, o godzinie 14.00.