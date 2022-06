Pressfocus Na zdjęciu: Real Madryt - FC Barcelona

Sezon 2022/2023 w La Lidze rozpocznie się w weekend 13-14 sierpnia. Z opublikowanego terminarza poznaliśmy między innymi daty El Clasico.

Na start La Ligi musimy poczekać do połowy sierpnia

W pierwszej kolejce Real uda się do beniaminka, a Barcelona podejmie u siebie Rayo

Pierwsze El Clasico odbędzie się w Madrycie

Znamy daty El Clasico

Piłkarze z La Ligi za kilkanaście dni zakończą urlopy i wrócą do klubów, aby przygotować się do trudów sezonu 2022/2023. Jego inauguracja nastąpi w weekend 13-14 sierpnia. Będzie to wyjątkowy sezon z racji, że zostanie on przerwany z powodu mundialu zaplanowanego na listopad i grudzień. Rozgrywki La Ligi potrwają zaś do 4 czerwca.

Tytułu mistrza Hiszpanii bronił będzie Real Madryt, który zdaje się mieć wszystko czego potrzebuje do ponownego wygrania La Ligi. Szyki Królewskim spróbuje pokrzyżować mająca ambitne plany transferowe Barcelona. Pierwsze starcie tych gigantów przewidziano na 16 października w Madrycie. Data rewanżowego El Clasico to 19 marca w Barcelonie.

Pełen terminarz LaLiga znajdziecie poniżej. ⚽️



Tylko, proszę, planując podróże pamiętajcie: Hiszpanie podają, że wszystkie mecze są w środę lub w niedzielę, a kolejki rozkładają od piątku do poniedziałku lub od wtorku do czwartku 😅https://t.co/HRZgFeewAr — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) June 23, 2022

La Liga: pary 1. kolejki

Athletic Club – RCD Mallorca

FC Barcelona – Rayo Vallecano

Real Betis – Elche CF

RC Celta – RCD Espanyol

Cádiz CF – Real Sociedad

Osasuna – Sevilla FC

UD Almería – Real Madryt

Getafe – Atlético Madryt

Real Valladolid – Villarreal CF

Valencia CF – Girona FC

