FC Barcelona pokonała po dogrywce 5:3 Granadę w spotkaniu w ramach 1/4 finału Pucharu Hiszpanii. Jednym z bohaterów Blaugrany został Antoine Griezmann, mający udział przy czterech z pięciu goli dla swojego zespołu. Francuz zdaniem mediów rozegrał prawdopodobnie najlepsze spotkanie w koszulce Barcy od momentu, gdy dołączył do tej ekipy.

FC Barcelona gola na wagę remisu, pozwalającego sędziemu zasądzić dogrywkę, strzeliła w doliczonym czasie gry. Jego autorem był Jordi Alba. W niej wicemistrzowie La Liga nie pozostawili złudzeń rywalom, kto jest lepszy.

Griezmann w środowym starciu zdobył dwie bramki, a ponadto zanotował też dwie asysty. Mundo Deportivo na swojej pierwszej stronie skomentowało dosadnie występ Francuza, publikując nagłówek, dający do zrozumienia, że to była wielka noc Griezmanna. Reprezentant Francji znalazł się zresztą na pierwszej stronie popularnego dziennika.

Miejsce w swoim dzienniku dla Griezmanna znalazł też kataloński Sport, który dał napastnikowi Blaugrany notę “9” w dziesięciostopniowej skali. Na podobne oceny zapracowali również Jordi alba oraz Lionel Messi.

Griezmann pozwolił sobie także na krótki komentarz po zakończeniu meczu. – Mogę liczyć na zaufanie od trenera, dlatego wszystko jest łatwiejsze. Teraz muszę być konsekwentny i kontynuować taką grę do końca sezonu. Mamy zwycięską mentalność. Chcemy dawać z siebie wszystko do samego końca. Dzięki temu powinniśmy być pewni siebie do końca rozgrywek – mówił były piłkarz Atletico Madryt cytowany przez RMC Sport.

Tymczasem już w niedzielę Katalończycy rozegrają swoje kolejne spotkanie. Tym razem zmierzą się z Realem Betis. Mecz ma się zacząć o godzinie 21:00.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin