PressFocus Na zdjęciu: Gavi

La Liga ponownie zarejestrowała Gaviego. Gracz pojawił się już na stronie ligi

Wszystko wskazuje na to, że Gavi zagra w najbliższym meczu z Elche z numerem 30

Gavi nie jest zarejestrowany jako zawodnik pierwszej drużyny

Gavi już na stronie La Liga, w sobotę ze starym numerem

Gavi ponownie został umieszczony na liście zawodników Barcy na oficjalnej stronie La Liga. Teraz jednak choć znów się tam znalazł, został zarejestrowany jako piłkarz rezerw Blaugrany. Do tego zmieniony został numer pomocnika Barcelony. W dotychczasowych spotkaniach występował on z „6”, a teraz wraca do starego oznaczenia i numeru „30”.

Aby móc jeszcze raz zarejestrować nową umowę Gaviego, Barcelona musi obniżyć wynagrodzenia drużyny o około 200 milionów euro. Jeśli tak by się nie stało, Gavi 1 lipca mógłby odejść za darmo do innego klubu.

Już teraz zainteresowanie sytuacją wyrażają najmocniejsze kluby w Europie. Bayern Monachium bacznie śledzi rozwój wydarzeń w tej sprawie i jest gotowy rozpocząć działania zmierzające do sprowadzenia Gaviego, jeśli sytuacji nie zostałaby rozwiązana z korzyścią dla Barcelony.

