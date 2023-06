Imago/Oscar Barros Na zdjęciu: Eden Hazard

Real Madryt od dłuższego czasu stara się przekonać Edena Hazarda do odejścia z klubu

Belg ma jeszcze rok ważnego kontraktu i chciałby go wypełnić

Królewscy wobec sprzeciwu zawodnika gotowi są zerwać z nim kontrakt już w letnim okienku transferowym

Real Madryt wypycha Edena Hazarda z klubu

Eden Hazard przyrósł już niemal do ławki rezerwowych Realu Madryt, jednak nie spieszy mu się do odejścia z klubu. Belg zarabia najwięcej z całej drużyny, dlatego chciałby wypełnić swój kontrakt do końca i rozstać się z Królewskimi dopiero w lipcu 2024 roku. Takie rozwiązanie nie pasuje jednak kierownictwu Los Blancos.

Do tej pory klub starał się zachęcać skrzydłowego do skorzystania z ofert, jakie nadeszły m.in. z MLS. Mimo to 32-latek odmawia transferu. W tej sytuacji, według dziennikarzy Relevo włodarze Realu Madryt gotowi są na podjęcie radykalnych kroków.

Klub planuje zerwać umowę z zawodnikiem w trakcie letniego okienka. Hazard nie figuruje w planach Carlo Ancelottiego, który niezwykle rzadko korzystał z jego usług w trakcie sezonu 2022/23. Problemem pozostaje pensja zawodnika. W przypadku zerwania umowy, klub byłby zobowiązany wypłacić piłkarzowi należne mu pieniądze.

🚨🎖️| Eden Hazard is closer than ever to leaving Real Madrid. @relevo pic.twitter.com/St23aRvqZj — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 3, 2023

W klubie zaplanowano kolejne rozmowy z przedstawicielami zawodnika. Los Blancos liczą, że uda się wypracować porozumienie i zachęcić Belga do odejścia.

W obecnym sezonie Eden Hazard rozegrał zaledwie 10 meczów, co przełożyło się na 392 minuty na boisku. Jego dorobek to bramka i dwie asysty.

