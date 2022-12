Bayern Monachium przygotowuje propozycję przedłużenia umowy dla Lucasa Hernandeza. Wszystko wskazuje na to, że obie strony dojdą do porozumienia. Lucas Hernandez obecnie nie może grać z powodu poważnego urazu Bayern Monachium mimo wszystko chce go zatrzymać na Allianz Arena Włodarze bawarskiego giganta rozpoczęli już rozmowy z agentem stopera Lucas Hernandez ma zostać na dłużej w

Czytaj dalej…