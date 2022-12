PressFocus Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Bayern Monachium przygotowuje propozycję przedłużenia umowy dla Lucasa Hernandeza. Wszystko wskazuje na to, że obie strony dojdą do porozumienia.

Lucas Hernandez obecnie nie może grać z powodu poważnego urazu

Bayern Monachium mimo wszystko chce go zatrzymać na Allianz Arena

Włodarze bawarskiego giganta rozpoczęli już rozmowy z agentem stopera

Lucas Hernandez ma zostać na dłużej w stolicy Bawarii

Bayern Monachium rozpoczął starania o przedłużenie kontraktu z Lucasem Hernandezem. Obecna umowa środkowego lub lewego defensora wygasa już 30 czerwca 2024 roku, dlatego mistrz Niemiec chce jak najszybciej podpisać z nim nowy kontrakt. Negocjacje już się zaczęły i wydaje się, że obie strony szybko dojdą do porozumienia, ponieważ chcą kontynuować współpracę.

– Rozmowy z agentem Lucasa Hernandeza układają się bardzo dobrze. On ma w sobie gen Bayernu, a jego przyszłość jest w Monachium. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – powiedział w ostatnim wywiadzie dyrektor sportowy niemieckiego klubu – Hasan Salihamidzić.

Lucas Hernandez aktualnie pauzuje z powodu kontuzji, której nabawił się na mundialu w Katarze. 26-latek zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i nie będzie mógł grać przez kilka miesięcy.

33-krotny reprezentant Francji z powodzeniem występuje w Bayernie Monachium od lipca 2019 roku, kiedy to przeniósł się na Allianz Arena za 80 mln euro z Atletico Madryt.

Środkowy obrońca w 13 meczach trwających rozgrywek strzelił 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 50 milionów euro.