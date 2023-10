Kosmiczne ceny biletów na El Clasico. Tyle zapłacimy “za Lewandowskiego” Źródło: FC Barcelona Michał Stompór W sobotę dojdzie do pierwszego w tym sezonie El Clasico. Spotkanie Barcelona - Real odbędzie się na Estadi Olímpic Lluís Companys, gdzie Blaugrana występuje podczas remontu Camp Nou. Jeżeli nie masz karnetu, a chcesz obejrzeć Roberta Lewandowskiego w hitowym starciu, na bilet nie wydasz mniej niż 259 euro, czyli około 1160 złotych.

FC Barcelona, Barca v Celta Vigo - LaLiga EA Sports Robert Lewandowski centre-forward of Barcelona and Poland celebrates after scoring his sides second goal during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Celta Vigo at Estadi Olimpic Lluis Companys on September 23, 2023 in Barcelona, Spain. Barcelona Spain PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJosexBretonx originalFilename:breton-fcbarcel230923_npeg2.jpg Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona)