Na zdjęciu: Eric Garcia

Barcelona rzutem na taśmę wygrała wynikiem 1:0 z Valencią w wyjazdowym meczu w ramach 12. kolejki La Ligi. Nie obyło się jednak bez strat, ponieważ kontuzji doznał Eric Garcia.

Lewandowski ponownie uratował “Dumę Katalonii”

Gorszą wiadomością jest uraz Erica Garcii

Stoper ma problem z lewą pachwiną

Kolejny obrońca Barcelony doznał kontuzji

Barcelona odniosła następne zwycięstwo w La Lidze – “Blaugrana” za sprawą bramki Roberta Lewandowskiego w doliczonym czasie gry pokonała rezultatem 1:0 długo stawiającą opór Valencię. Xavi Hernandez mimo wygranej ma spory ból głowy, bowiem wyleciał mu kolejny stoper – Eric Garcia.

Co więcej, z dyskomfortem z boiska zszedł także Jules Kounde, który jednak zapewnia, że prawdopodobnie to tylko przeciążenie. Jeśli chodzi o hiszpańskiego defensora, to “Barca” wydała już oficjalny komunikat, w którym poinformowała, iż 21-latek nabawił się urazu lewej pachwiny.

Na razie nie znamy jednak szczegółów tej kontuzji i ile może potrwać związana z nią absencja, ponieważ były zawodnik Manchesteru City musi przejść bardziej szczegółowe badania.

Przypomnijmy, że z urazami w obozie Barcelony cały czas zmagają się Ronald Araujo, Memphis Depay, Andreas Christensen oraz Sergi Roberto.

