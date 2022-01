Dramat młodej gwiazdy Barcelony. Czeka go kolejna przerwa w grze

PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

FC Barcelona w czwartek nie tylko pożegnała się z rozgrywkami o Puchar Króla, ale prawdopodobnie na najbliższe tygodnie straciła również Ansu Fatiego. Utalentowany piłkarz Dumy Katalonii nabawił się bowiem kontuzji uda.

Ansu Fati nabawił się kolejnej kontuzji uda

Wstępne diagnozy mówią nawet o dwumiesięcznej przerwie

Kontuzja Fatiego to zła wiadomość dla trenera Xaviego Hernandeza, bowiem znacząco ogranicza mu pole manewru

Ansu Fati z kolejną kontuzją uda

Czwartkowe spotkanie 1/8 finału Pucharu Króla w podstawowym czasie gry zakończyło się remisem 2:2, dlatego też o jego rozstrzygnięciu musiała zadecydować dogrywka. W jej trakcie urazów nabawili się Ansu Fati oraz Pedri. Uraz pierwszego z nich wydaje się być poważniejszy i może wyeliminować go z gry na kilka tygodniu.

Fati doznał urazu w 94. minucie walcząc o piłkę z Inigo Martinez. 19-latek poczuł skurcz mięśnia w tylnej części lewego uda i nie był w stanie kontynuować gry. Młody zawodnik Barcelony nie potrafił ukryć łez opuszczając boisko. Pocieszać próbował go trener Xavi Hernandez, jednocześnie zdając sobie sprawę, że w najbliższym czasie prawdopodobnie nie będzie miał go do swojej dyspozycji.

Barcelona w piątek rano opublikowała medyczny komunikat, w którym potwierdziła, że Ansu Fati doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Klub przekazał również, że piłkarza czekają kolejne badania, które powinny dać odpowiedź na pytanie, jak poważna jest to kontuzja. Hiszpańskie media informują natomiast, że przerwa w grze młodego Hiszpania może potrwać nawet dwa miesiące.

Fati dopiero co wrócił na boisko po przerwie spowodowanej podobnym urazem. W obecnym sezonie zdołał rozegrać zaledwie 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich pięć bramek.

Zobacz także: Katastrofa Barcelony w dogrywce! Katalończycy za burtą Pucharu Króla, kontuzje Fatiego i Pedriego