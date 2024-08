PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Napięta atmosfera w Barcelonie. Koledzy mają pretensje do Lewandowskiego

Miniony sezon nie był dla Roberta Lewandowskiego łatwy. Można nawet powiedzieć, że raczej był trudny i niezbyt zadawalający zarówno dla samego piłkarza, jak i jego kibiców. Polak pomimo faktu, że w ostatnim sezonie zdobył 26 goli w 49 meczach i zanotował do tego dziewięć asyst, wielokrotnie był krytykowany za swoją formę oraz grę. Media i fani zarzucali mu, że wielokrotnie zbyt lekkomyślnie postępuje na boisku oraz jest mało zaangażowany w grę obronną.

Okazuje się, że pretensje o to do kapitana reprezentacji Polski mieli także sami piłkarze Barcelony, którzy – według informacji przekazanych przez Davida Bernabeu, dziennikarza “Sportu” na antenie “TV3” – rozmawiali o tym już w poprzednim sezonie z Xavi. Wówczas kilku graczy Dumy Katalonii zarzucało i krytykowało Polaka za brak dobrej intensywności w pressingu, zarzucając mu, że wkłada w to zbyt mało zaangażowania, a cały wysiłek drużyny idzie na marne. Nie jest jednak wiadomo to, jak na te informacje zareagował ówczesny szkoleniowiec.

35-latek już w najbliższy weekend zainauguruje swój trzeci sezon w Barcelonie. Na start rozgrywek La Liga rywalem zespołu Hansiego Flicka będzie Valencia.