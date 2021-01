FC Barcelona po rozegraniu 18 meczów ligowych plasuje się na czwartym miejscu w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Okazję do powiększenia tego dorobku team z Katalonii będzie miał dzisiaj po południa. Na drodze Blaugrany stanie Elche CF. Tymczasem przed tym starciem trener Ronald Koeman bez owijania w bawełnę stwierdził, że nadal będzie wypowiadał się krytycznie na temat swoich piłkarzy, jeśli uzna, że nie grają tak, jakby on sobie tego życzył.

FC Barcelona nie rozpieszcza ostatnio swoich kibiców. W środku tygodnia Duma Katalonii dopiero po dogrywce okazała się lepsza od zespołu z Segudna B Cornelli, wygrywając 2:0. Tymczasem kilka dni wcześniej aktualni wicemistrzowie Hiszpanii przegrali z Athletic Bilbao w spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii.

Barca aktualnie traci 10 punktów do lidera rozgrywek Atletico Madryt. W związku z tym team z Camp Nou znajduje się w trudnym położeniu. Okazuje się, że szkoleniowiec FC Barcelony wie, co ma sprawić, że jego zespół będzie prezentował się lepiej. Ronald Koeman zasugerował, że drużyna potrzebuje wzmocnień.

– Moje stanowisko jest znane. Brakuje nam piłkarzy, a wiadomo, jaka jest sytuacja ekonomiczna klubu. Myślę, że wszyscy myślimy tak samo. Jeśli nikt nie trafi do klubu, to przyjmę to ze zrozumieniem, więc będę pracował tak, aby nasza praca była kontynuowana. Jeśli jednak mamy ambitniejsze cele, to konieczne są wzmocnienia w zespole – stwierdził trener Blaugrany cytowany przez Goal.com.

Ronald Koeman wypowiedział się też na temat krytycznych słów, których używa w kierunku swoich zawodników. – Nie będę kłamał. Mówię to, co widzę. Jeśli jest się zawodnikiem Barcelony, to musisz być względem siebie wymagający – przekonywał Holender.

– Krytykuję zawodników, ale mam do nich szacunek. Staram się pomóc swoim zawodnikom. Z całym jednak szacunkiem do Cornelli, ale jeśli gramy z takim zespołem i nie potrafimy wygrać w trakcie 90 minut, to muszę powiedzieć, co widzę – mówił Koeman.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin