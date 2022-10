Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Do rozpoczęcia mundialu pozostały niespełna trzy tygodnie, ale wcześniej czekają nas jeszcze duże emocje w piłce klubowej. Przed rozpoczęciem mistrzostw świata trzy spotkania czekają jeszcze Barcelonę, która po cichu ma nadzieję na udanie się na krótką przerwę w rozgrywkach zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Sprawdź kiedy gra Barcelona.

Mecze Barcelony: kiedy?

Po ostatnim weekendzie FC Barcelona zmniejszyła do jednego punktu stratę do prowadzącego w tabeli La Liga Realu Madryt. W stolicy Katalonii wierzą, że jeszcze przed mundialem drużynie uda się wskoczyć na fotel lidera. Nie będzie to jednak łatwo, bowiem Barcelona nie tylko będzie musiała wygrać oba czekające ją mecze, ale także liczyć na kolejne potknięcie Królewskich.

Zanim FC Barcelona rozegra kolejne ligowe spotkanie, czeka ją ostatni pojedynek w Lidze Mistrzów. We wtorek Duma Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Viktorią Pilzno. Dla drużyny Xaviego Hernandeza będzie to spotkanie o “pietruszkę”, bowiem już wcześniej straciła szanse na awans do fazy pucharowej i wiosną grę na międzynarodowej arenie będzie kontynuował w Lidze Europy.

W lidze przed mundialem Barcelonę czekają jeszcze dwa ligowe spotkania. W najbliższy weekend Duma Katalonii zmierzy się z Almerią (5 listopada o godzinie 20:00), a trzy dni później na wyjeździe z Osasuną Pampeluna (8 listopada o godzinie 21:30).