34-letni napastnik wyleczył kontuzję i prawie na pewno zagra w najbliższej kolejce La Ligi – poinformował Edu Aguirre z programu telewizyjnego „El Chiringuito”. Benzema ma być gotowy na niedzielne spotkanie przeciwko Osasunie Pampeluna.

Karim Benzema pauzował z powodu urazu mięśniowego

Po kontuzji nie ma już śladu

Real Madryt będzie mógł na niego liczyć w najbliższym meczu ligowym

Francuz pomoże „Królewskim” podtrzymać passę zwycięstw?

Karim Benzema doznał kontuzji w połowie września podczas spotkania Ligi Mistrzów z Celtikiem Glasgow. 97-krotny reprezentant Francji opuścił boisko w 30. minucie tego starcia i następnie musiał pauzować w meczach przeciwko Mallorce, Atletico Madryt oraz Lipskowi. Środkowy napastnik nie był także do dyspozycji Didiera Deschampsa w dwóch ostatnich pojedynkach „Trójkolorowych” w Lidze Narodów z Austrią oraz Danią.

Real Madryt nie odczuł jednak braku swojego kapitana, ponieważ wszystkie wymienione wyżej spotkania wygrał i to w niezłym stylu. Benzema wraca i zapewne będzie chciał zbliżyć się do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji najlepszych strzelców La Ligi. Polski napastnik przywdziewający na co dzień koszulkę Barcelony ma na swoim koncie już 8 bramek, a Francuz, który jest faworytem do wygrania Złotej Piłki, jak na razie strzelił tylko 3 gole.

Podopieczni Carlo Ancelottiego są w znakomitej formie – mają komplet zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Powrót Karima Benzemy przewidywany jest na najbliższą niedzielę, kiedy to „Los Blancos” na własnym boisku podejmą Osasunę Pampeluna. Początek meczu o godzinie 21:00.

