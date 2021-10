Carlo Ancelotti podał kadrę na niedzielny pojedynek Realu Madryt z Barceloną. Znaleźli się w niej Dani Carvajal oraz Eden Hazard, którzy przezwyciężyli problemy zdrowotne.

Carlo Ancelotti podał już kadrę zawodników powołanych na niedzielny szlagier przeciwko Barcelonie

Znalazło się w niej miejsce dla wracających do zdrowia Daniego Carvajala, Edena Hazarda, a także nietrenującego ostatnio Karima Benzemy

Kontuzjowani pozostają Dani Ceballos, Isco, Gareth Bale i Luka Jović

Real Madryt z mocną obsadą na niedzielny Klasyk

Carlo Ancelotti w sobotni wieczór podał kadrę zawodników powołanych na niedzielny pojedynek z Barceloną. Po tym ogłoszeniu kibicom Królewskich spadł kamień z serca.

W minionym tygodniu dwa treningi opuścił bowiem Karim Benzema. Francuz to bezapelacyjnie najlepszy zawodnik swojej drużyny, a według niektórych kandydat do sięgnięcia po Złotą Piłkę. Jego występ stał pod znakiem zapytania, ale ostatecznie znalazł się pośród powołanych. Dwaj inni, istotni zawodnicy, również zdołali przezwyciężyć problemy zdrowotne. Dani Carvajal odniósł kontuzję miesiąc temu w meczu z Valencią, a niedzielny Klasyk może być dla niego pierwszym spotkaniem po przerwie. Do zdrowia powrócił również Eden Hazard, który rozgrywa swój trzeci sezon w białych barwach, a jeszcze nie miał okazji wystąpić w najważniejszym spotkaniu ligowym na świecie. Będzie to dla niego okazja do pierwszego występu w spektaklu zwanym El Clasico.

Los Blancos nie wybiorą się jednak do stolicy Katalonii w komplecie. Nadal kontuzjowani są bowiem Dani Ceballos, Isco, Gareth Bale oraz Luka Jović. Wszyscy najważniejsi zawodnicy są jednak do dyspozycji Carlo Ancelottiego, który w niedzielę spróbuje poprawić swój bilans w starciach z Barceloną. Do tej pory mierzył się z Blaugraną jedenastokrotnie i triumfował zaledwie trzykrotnie.

Początek El Clasico zaplanowany jest na niedzielę o godzinie 16:15.

