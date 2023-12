IMAGO / ZUMA Wire/ David Ramirez Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix przebywa w Barcelonie na zasadzie rocznego wypożyczenia z Atletico Madryt

Portugalczyk chce pozostać w stolicy Katalonii na dłużej

24-latek postanowił pochwalić styl gry Blaugrany, jednocześnie krytykując madrytczyków

Barcelona. Joao Felix uderza w Atletico

FC Barcelona pozyskała Joao Felixa na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt. Portugalczyk szybko zaaklimatyzował się w stolicy Katalonii i udowodnił, że w zdecydowanie bardziej ofensywnym systemie gry jest w stanie prezentować się na miarę swojego talentu. Dlatego Blaugrana myśli o zatrzymaniu 24-latka, ale negocjacje z Los Colchoneros bez wątpienia nie będą łatwe.

Sam zainteresowany pozostaniem w szeregach Barcy postanowił skrytykować swój “macierzysty” klub:

– Z pewnością wolę ten styl, który jest w Barcelonie – ja i każdy zawodnik. Jeśli zapytasz każdego innego zawodnika, jeśli zapytasz również piłkarzy Atletico, to z pewnością woleliby grać więcej czasu w ataku. Jeśli odpowiedzą na to pytanie inaczej, to oznacza, że kłamią. Oczywiście każdy chce atakować, chce mieć piłkę i strzelać gole – powiedział Felix w rozmowie z ESPN.