Jednorazowy eksperyment Koemana?

FC Barcelona we wtorkowy wieczór odniosła drugie zwycięstwo w tym sezonie na terenie rywala. Duma Katalonii pewnie 3:0 pokonała Real Valladolid. Zadowolenia po meczu nie krył trener zespołu Ronald Koeman.

Barcelona do wtorkowego meczu przystąpiła w nietypowym dla siebie ustawieniu, bowiem zagrała trójką środkowych obrońców. – Dało nam to więcej pewności z tyłu. Widzieliśmy bardzo skupiony i poważny zespół. Stworzyliśmy sobie również wiele okazji do zdobycia gola. Nie wiem jednak, czy utrzymam ten system, czy nie – powiedział Koeman, cytowany przez AS. – Jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonaliśmy w prawie całym spotkaniu. Popełniliśmy jednak także kilka błędów posiadając piłkę – kontynuował

Kolejne dobre spotkanie rozegrał utalentowany Pedri, który w drugiej połowie zaliczył fantastyczną asystę przy trafieniu Lionela Messiego. – Jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma bardzo dobry kontakt z Leo, dużo pracuje. Nie mając piłki również jest bardzo ważnym dla naszego zespołu, widzę w jego grze wiele dobrego. Ale powinniśmy pogratulować również innym zawodnikom – kontynuował.

Szansę na rozegranie pełnego spotkania w Valladolid otrzymał Miralem Pjanić i z pewnością nie zawiódł swojego trenera. – Musiał czekać na swoją szansę, aby rozegrać pełne spotkanie. Rozegrał świetny mecz, dobrze kontrolował również defensywę – mówił holenderski szkoleniowiec.

Kolejne ligowe spotkanie Barcelona rozegra we wtorek 29 grudnia. Zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Eibar.