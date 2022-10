Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Sporo jest niewiadomych w składzie FC Barcelony przed wyjazdowym meczem z Mallorca. Xaviego ograniczają kontuzje wielu zawodników, dlatego w grę wchodzą eksperymentalne rozwiązania. Hiszpańskie dzienniki podały przewidywane składy na sobotnie spotkanie La Liga.

Z powodu urazów ze składu FC Barcelony wypadło aż pięciu zawodników

Największy problem pojawia się w przypadku zestawienia linii obrony

Swoje przewidywania odnośnie do wyjściowego składu Blaugrany na mecz z Mallorca przedstawiły hiszpańskie dzienniki

Xavi może zdecydować się na eksperymenty

W trakcie wrześniowej przerwy reprezentacyjnej Xaviemu wypadło ze składu aż pięciu zawodników. Mocno ogranicza to możliwości doboru optymalnego składu na mecz z RCD Mallorca. FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z rywalem, który w ubiegłym sezonie postawił jej naprawdę trudne warunki. Jest jednak duże grono zawodników, którzy mogą być pewni miejsca w składzie.

Należy do nich naturalnie Robert Lewandowski, który jest awizowany do gry zgodnie przez wszystkie dzienniki. Wobec kontuzji Memphisa Depaya Xavi na dobrą sprawę nie ma dla Polaka zastępcy. Nie ma również wątpliwości odnośnie do jego partnerów w ataku. Wobec lekkiego urazu Ousmane Dembele i słabej formy Ferrana Torresa, u boku 34-latka powinni wybiec na boisko Ansu Fati i Raphinha. Jedynie dziennik Sport zamiast Brazylijczyka umieścił w wyjściowym składzie Dembele.

Największy dylemat pojawia się w przypadku zestawienia linii defensywnej. Xavi nie ma w składzie obecnie zdrowego prawego obrońcy, dlatego może zdecydować się na wystawienie na tej pozycji Erica Garcii. Tak przewidują dziennikarze portalu fcbarca.com. Zdaniem Mundo Deportivo i Sportu, szkoleniowiec Dumy Katalonii zdecyduje się na trójkę obrońców, którą stworzą Garcia, Pique i Christensen. Miejsce na wahadłach wówczas mogą zająć Pedri i Alejandro Balde.

Innym wariantem jest postawienie na Marcosa Alonso na środku obrony. Za takim rozwiązaniem optują żurnaliści Mundo Deportivo. W środku pola spodziewają się oni występu Sergio Busquetsa i Gaviego.

