PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard w przyszłym sezonie nadal będzie zawodnikiem Realu Madryt. O planach Belga na najbliższą przyszłość mówił w sobotę szkoleniowiec Królewskich Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti poinformował, że Eden Hazard nie zamierza odchodzić z klubu

Hazard jest związany z Królewskimi umową do 2024 roku

W obecnym sezonie Belg wystąpił w 17 spotkania w La Liga

Hazard nie zamierza odchodzić z Realu

31-letni Hazard swojego trzyletniego pobytu w Madrycie nie może zaliczyć do udanych. W głównej mierze spowodowane jest to licznymi kontuzjami, z jakimi musiał się zmagać w tym czasie. W ostatnim czasie Belg również pauzował, ale wrócił do kadry meczowej na niedzielny pojedynek z Cadiz.

Hazard, którego obowiązuje z Realem Madryt umowa do 2024 roku, nie zamierza odchodzić z klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Belg nie bierze pod uwagę możliwości przenosin do innego zespołu na zasadzie wypożyczenia i chce być częścią drużyny Carlo Ancelottiego w przyszłym sezonie.

– Jego plan jest jasny. Zostaje. Ma dużo motywacji, ponieważ nie miał dobrego okresu w ostatnich kilku latach i chce pokazać pełnię swoich umiejętności, czego z wielu powodów nie był w stanie zrobić – powiedział Ancelotti.

– Będąc w składzie Realu Madryt grasz w wielu meczach. Pojawia się zmęczenie i będziemy rotować, nawet jeśli w tym roku nie robiliśmy tego zbyt często. Mając bardziej kompletny skład, można więcej rotować i każdy może dostać swoją szansę – kontynuował.

– Myślę, że ilość minut nie jest tak ważna, liczy się jakość. Mamy wyraźny przykład w osobie Rodrygo. Nie grał zbyt wiele minut, ale grał z wielką jakością i zrobił różnicę – dodał włoski szkoleniowiec.

Zobacz także: Mbappe widziany w Madrycie