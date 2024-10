Flick nie ma litości. Trener Barcelony skreślił młodą gwiazdę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick skreślił Vitora Roque

FC Barcelona radzi sobie bardzo dobrze od początku tego sezonu. Nie da się ukryć, że duża w tym zasługa Hansiego Flicka, który objął zespół po Xavim Hernandezie. Niemiec szybko wprowadził swoje porządki i znalazł rozwiązania na wiele problemów. Pracę szkoleniowca idealnie odwzorowuje tabela La Liga, bo Duma Katalonii jest liderem, mając trzy punkty przewagi nad Realem Madryt.

Władze Barcelony zaufały Flickowi i liczą się z jego zdaniem. Trener ma znaczący wpływ na plany transferowe klubu, co pozwoli mu na skuteczne uzupełnienie kluczowych braków kadrowych. Jednym z priorytetów na najbliższe miesiące jest znalezienie zmiennika Roberta Lewandowskiego. Na liście znajduje się kilka nazwisk, a w tym m.in. Viktor Gyokeres oraz Alexander Isak.

Hansi Flick nie znalazł w Barcelonie odpowiedniego kandydata do roli rezerwowego napastnika. Vitor Roque nie przekonał Niemca i według El Nacional.cat został przekreślony przez szkoleniowca. Latem Brazylijczyk udał się na wypożyczenie do Realu Betis, gdzie również nie zachwyca. Duma Katalonii prawdopodobnie będzie próbowała sprzedać snajpera do innego klubu, bo trudno sobie wyobrazić, aby ekipa z Sewilli zdecydowała się na jego wykup.

Vitor Roque rozegrał dla Betisu 367 minut w siedmiu meczach i zdobył tylko jedną bramkę. Bez wątpienia jest to bilans zdecydowanie poniżej oczekiwań.

