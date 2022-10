PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Emocje przed zbliżającym się El Clasico są coraz większe. To spotkanie ma kilka smaczków – na przeciwko siebie staną David Alaba oraz Robert Lewandowski – którzy w Bayernie Monachium byli klubowymi kolegami.

Alaba nie jest zaskoczony postawą Lewandowskiego

Obaj panowie zmierzą się w El Clasico

Austriak uważa, że Złotą Piłkę wygra Benzema

Dwaj przyjaciele z boiska zagrają przeciwko sobie

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy mecz na Starym Kontynencie – już 16 października o godzinie 16:15 zostanie rozegrane premierowe El Clasico w tym sezonie – Real Madryt na Estadio Santiago Bernabeu podejmie Barcelonę. O pierwszych miesiącach Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii ostatnio wypowiedział się David Alaba.

Austriak nie jest zaskoczony znakomitą postawą “Lewego”. – Nie dziwi mnie dyspozycja Roberta. Bardzo dobrze go znam z czasów wspólnej gry dla Bayernu Monachium. To, co teraz robi w Hiszpanii, ja mogłem obserwować z bliska w Bawarii. “Lewy” jest jednym z najlepszych napastników świata. Pokazywał to przez ostatnie lata i w tej kampanii pokazuje to ponownie – powiedział David Alaba.

The two shared a dressing room for many years.https://t.co/8jJnGE5g8V — Football España (@footballespana_) October 6, 2022

Obrońca lub pomocnik reprezentacji Austrii zabrał też głos w sprawie Złotej Piłki i stwierdził, że wspiera w tym plebiscycie Karima Benzemę. – Jeśli spojrzysz na ostatni sezon, to Karim dokonał czegoś niesamowitego. Jestem autentycznie wdzięczny, że mogłem tego wspólnie z nim doświadczyć i być częścią tej pięknej historii, a także widzieć jego pracę każdego dnia – dodał Alaba.

Kapitan reprezentacji Polski świetnie wprowadził się do drużyny Barcelony i z 9 bramkami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców La Ligi. 34-letni napastnik we wszystkich rozgrywkach zdobył już 12 goli.

