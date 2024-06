Gwiazda nie odejdzie z Barcelony. Wypełni kontrakt

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Ilkay Gundogan

Barcelona może być spokojna. Pomocnik nie odejdzie

Hansi Flick rozpoczyna swoje rządy na Camp Nou. Niemiecki szkoleniowiec ustala plan na letnie okienko. Z klubem na pewno pożegna się kilku piłkarzy, a w szatni znajdą się nowe nazwiska. Jednak pewien trzon zespołu musi zostać utrzymany. Barcelona w przyszłym sezonie na pewno będzie mogła liczyć na jedną ze sowich największych gwiazd.

O kim mowa? Marca ujawnia, że İlkay Gündoğan w tym okienku na pewno nie zmieni miejsca pracy. Reprezentant Niemiec, który ze swoją kadrą właśnie przygotowuje się do Euro 2024, ma wypełnić kontrakt wiążący go z Barcą. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku i może zostać przedłużona o kolejnych 12 missilery.

To ważna informacja dla FCB, bowiem w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo pogłosek dotyczących ewentualnego odejścia 33-latka. Portal Fichajes.net podawał, że o sprowadzenie pomocnika mocno zabiega Galatasaray. Jednak wszystko wskazuje na to, że były zawodnik Manchesteru City jeszcze przez przynajmniej dwa sezony będzie zakładał koszulkę Blaugrany.

