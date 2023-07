IMAGO / Xavi Urgeles Na zdjęciu: Joan Laporta i Ilkay Guendogan

Ilkay Guendogan udziela już pierwszych wywiadów jako piłkarz Barcelony

Niemiec docenia rolę Roberta Lewandowskiego w prowadzeniu młodszych zawodników

Pomocnik przyznał też, że dopiero Pep Guardiola “nauczył go futbolu”

“Posiadanie takiego gracza, jak Lewy, jest dla młodych bardzo ważne”

Ilkay Guendogan udzielił ostatnio wywiadu katalońskiemu Sportowi. Wypowiedział się, między innymi, na temat Roberta Lewandowskiego. Obaj panowie w przeszłości z sukcesami współpracowali w Borussii Dortmund.

– Lewy ma mnóstwo doświadczenia. Znam go dobrze z lat w Dortmundzie i Bundeslidze, więc dołączając do Barcelony, miałem już z nim dobre relacje. Widzę go, jak pomaga innym piłkarzom dzięki swojemu nastawieniu i mentalności. Myślę, że posiadanie takiego kogoś jest dla młodych bardzo ważne – powiedział niemiecki pomocnik.

32-latek nie szczędził też ciepłych słów pod adresem Pepa Guardioli.

– Przed dołączeniem do Manchesteru City miałem 25-26 lat, nie byłem taki młody. Myślałem, że w futbolu niewiele mnie już zaskoczy. Patrzę jednak na to z perspektywy czasu i zdaję sobie sprawę, że wcześniej nie miałem pojęcia o piłce nożnej. Guardiola poprawił mnie w wielu aspektach. Myślę, że robił to w każdym zespole. Zrewolucjonizował futbol i zmienił go na lepsze – stwierdził piłkarz FC Barcelony.

Guendogan w minionym sezonie rozegrał 51 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich 11 bramek i siedem asyst.

