Historyczny wieczór dla Griezmanna. Dorównał legendzie Atletico

Atletico Madryt nie zdołało wygrać małych derbów stolicy z Getafe (3:3)

Dublet w tym starciu ustrzelił Antoine Griezmann

Tym samym Francuz został najlepszym strzelcem w historii Rojiblancos, ex aequo z Luisem Aragonesem

Griezmann: Czuję mnóstwo wzruszenia, radości i dumy

Atletico Madryt miało we wtorek okazję do odskoczenia FC Barcelonie i gonienia tandemu Girona FC – Real Madryt. Niestety, Rojiblancos nie zdołali wygrać małych derbów stolicy i tylko zremisowali z Getafe CF (3:3). To oznacza, że mają tyle samo punktów, co Blaugrana (35), ale już znacznie mniej, niż ich rywale zza miedzy (42) czy sensacyjny lider (44).

Wtorkowy wieczór okazał się jednak historyczny dla klubu z Civitas Metropolitano. Dzięki swojemu dubletowi, Antoine Griezmann zrównał się pod względem liczby strzelonych bramek z Luisem Aragonesem. Teraz obaj panowie są ex aequo najlepszymi goleadorami w historii Atletico Madryt. Warto dodać, jak długo ów rekord czekał na pobicie. Nieżyjący od dziewięciu lat Aragones swój ostatni mecz dla Rojiblancos rozegrał w 1974 roku.

– To wyjątkowy wieczór. Pod względem indywidualnym czuję mnóstwo wzruszenia, radości oraz dumy. Szkoda jednak, że nie udało się odnieść zwycięstwa. Osobiście jestem jednak szczęśliwy, że mogłem przyczynić się do rozwoju zespołu i dorównać Luisowi – mówił po meczu Francuz, mający już w dorobku 173 gole dla Atletico.

Griezmann w tym sezonie błyszczy świetną formą. Wystąpił łącznie w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 16 bramek i dwie asysty.

