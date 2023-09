IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Quique Carcel

Girona to jeden z najlepiej zarządzanych klubów w Hiszpanii

Katalończycy zajmują drugie miejsce w tabeli La Ligi

Dyrektor sportowy, Quique Carcel, przedłużył niedawno umowę z klubem

Girona zatrzyma dyrektora na dłużej. Sprowadzi kolejne perełki?

Girona jest jedną z rewelacji początku sezonu. Zespół z Katalonii łączy efektowną grę z wynikami. Pod wodzą trenera Michela drużyna uzbierała dziesięć z dwunastu możliwych punktów i w tabeli ustępuje tylko Realowi Madryt.

Fani tego klubu otrzymali w tym tygodniu świetne wieści.

Jednym z architektów ostatniego sukcesu Girony jest bowiem Quique Carcel. Dyrektor sportowy pracuje w klubie od blisko dekady. Przed jego przybyciem zespół nie zdołał nawet trafić do baraży o awans do La Ligi. Od tamtej pory uczynił to pięciokrotnie, dwa razy wywalczając awans. Generalnie rzecz biorąc, zaczynający się sezon będzie dla Girony dopiero czwartym w najwyższej klasie rozgrywkowej. Carcel był rozważany tego lata choćby przez Barcelonę, ale ta ostatecznie postawiła na Deco. Hiszpańskie media poinformowały, że dyrektor zdecydował się przedłużyć kontrakt ze swoim klubem. Nowa umowa obowiązywać będzie do 2027 roku.

Carcel w ostatnim czasie sprowadził do Katalonii mnóstwo utalentowanych zawodników. Ostatnio świetnie wprowadził do La Ligi dwóch Ukraińców: Wiktora Cyhankowa i Artema Dowbyka.

