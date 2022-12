Pressfocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique chce powrotu do futbolu klubowego. Hiszpański szkoleniowiec rozważa kontynuowanie kariery w dwóch miejscach.

Praca w futbolu klubowym to cel, który ma Luis Enrique

Hiszpan przez ostatnie kilka lat prowadził swoją narodową kadrę

52-latek chciałby trafić do jednej z dwóch lig

Enrique preferuje dwa miejsca pracy

Od lipca 2018 roku (z kilkumiesięczną przerwą) w futbolu reprezentacyjnym funkcjonował Luis Enrique. Pod jego wodzą była Hiszpania, z która wziął udział w dwóch turniejach rangi mistrzowskiej. Nie były to jednak udane turnieje. La Furia Roja z Euro 2020 odpadła już w 1/8 finału po meczu z Rosją. Na tegorocznym mundialu doszła zaś do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Maroka.

Enrique przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. W tym roku skończył on 52 lata, więc spokojnie może on szukać nowej pracy, aby odnosić sukcesy w futbolu klubowym, gdzie nie było go długo. Prowadzenie zespołu ligowego to teraz cel Hiszpana, co potwierdza on sam. W przypadku Enrique w grę wchodzą dwa kierunki.

Były szkoleniowiec Barcelony, czy Romy, jest zainteresowany powrotem do La Ligi. Niewykluczone, że za jakiś czas czekać będzie na niego praca w Atletico Madryt. Klub ten rozważa rozstanie z Diego Simeone, który odpadł w tym sezonie z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. Los Colchoneros zatrudniając Enrique zyskaliby nowe, ofensywniejsze oblicze. Hiszpan oprócz prowadzenia Atletico, rozważyłby też trenowanie w Premier League.

