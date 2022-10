Gavi najlepszym piłkarzem młodego pokolenia

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gavi

W trakcie poniedziałkowej gali wręczenia Złotej Piłki wręczano również inne prestiżowe nagrody. Statuetkę dla najlepszego piłkarza do lat 21 otrzymał Gavi, który pokonał tym samym między innymi Eduardo Camavingę, Jamala Musialę czy Jude Bellinghama.

Gavi został uznany najlepszym zawodnikiem do lat 21

Hiszpan pokonał między innymi gwiazdy Bayernu Monachium i Borussii Dortmund

W poprzednim roku to trofeum przypadło jego klubowemu koledze – Pedriemu

Nagroda zostaje w Katalonii

Nagroda dla najlepszego zawodnika do lat 21 została wręczona po raz czwarty. Wcześniej to prestiżowe trofeum zdobywali Kylian Mbappe, Matthijs de Ligt oraz Pedri.

W tym roku wśród głównych faworytów wymieniano Jamala Musialę, Eduardo Camavingę, Jude Bellinghama oraz Gaviego. Media przekonywały, że nagrodę utrzyma Hiszpan, co potwierdziło się w trakcie poniedziałkowej gali. Po raz kolejny FC Barcelona może więc cieszyć się z posiadania najlepszego zawodnika do lat 21 w swoich szeregach. Czołową piątkę plebiscytu zamknął Nuno Mendes z Paris Saint-Germain.

– Zawsze próbuję dać z siebie najwięcej, jak mogę. Chcę robić to w jak najlepszym stylu. Odebranie tej nagrody to dla mnie powód do dumy. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę, całą La Masię i naszą drużynę – powiedział Gavi przy okazji odbierania statuetki.

W poprzednim sezonie Gavi rozegrał 48 spotkań dla FC Barcelony i strzelił dwie bramki.

Plebiscyt dla najlepszego zawodnika do lat 21

1. Gavi (FC Barcelona/Hiszpania)

2. Eduardo Camavinga (Real Madryt/Francja)

3. Jamal Musiala (Bayern Monachium/Niemcy)

4. Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Anglia)

5. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugalia)

6. Ryan Gravenberch (Bayern Monachium/Holandia)

7. Josko Gvardiol (RB Lipsk/Chorwacja)

8. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/Niemcy)

9. Bukayo Saka (Arsenal/Anglia)

10. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Niemcy)

