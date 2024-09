Flick będzie zadowolony. Długo wyczekiwany powrót w Barcelonie!

Gavi w czwartek wraca do treningów z drużyną - informuje "Mundo Deportivo". Pomocnik Barcelony pauzował od listopada 2023 roku. Wówczas zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi coraz bliżej powrotu do gry

Barcelona rozpoczęła sezon 2024/2025 z przytupem. Po czterech kolejkach La Liga może pochwalić się kompletem punktów i solidną przewagą nad Realem Madryt w tabeli. Hansi Flick radzi sobie w trudnych warunkach, gdyż sytuacja kadrowa Blaugrany nie jest idealna. Brak konkretnych wzmocnień i urazy ważnych zawodników zmusiły szkoleniowca do korzystania z większych liczby niedoświadczonych wychowanków, którzy jednak stanęli na wysokości zadania. Niedawno klub przekazał złe wieści o poważnej kontuzji Marca Bernala, zaś teraz pojawiło się światełko w tunelu, bowiem coraz bliżej powrotu do gry jest Gavi.

20-latek w czwartek ma wznowić treningi z drużyną. To kolejny krok w jego rehabilitacji, która trwa od wielu miesięcy. W listopadzie 2023 roku Gavi zerwał więzadła krzyżowe w kolanie przy okazji meczu reprezentacji Hiszpanii z Gruzją. Stanowił wówczas o sile środka pola Barcelony, więc była to dla zespołu olbrzymia strata. Jego zbliżający się powrót do gry z pewnością cieszy kibiców i samego Flicka, który ma bardzo mało opcji w drugiej linii.

Gavi ma na swoim koncie już 111 meczów dla pierwszej drużyny Barcelony. Rozwijał się w znakomitym tempie, dlatego jego kontuzja i długa przerwa od gry była bardzo niepokojącym sygnałem.

Powrót Gaviego to bardzo ważna informacja dla Barcelony. Niedysponowany wciąż jest Frenkie de Jong, a po kontuzji Bernala Flick ma do dyspozycji jedynie Pedriego, Marca Casado i Fermina Lopeza.