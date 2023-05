Dobre wieści dla Barcelony. Przyszłość dwóch gwiazd wyjaśniona

Dziennikarze hiszpańskiego Jijantes poinformowali, że we wtorek La Liga zatwierdziła kontrakty Ronalda Araujo i Gaviego. Obaj gracze podpisali umowy już wiele miesięcy temu, ale z powodu limitów finansowych liga robiła wszystko, by ich nie zaakceptować. To tym istotniejsze, że w przypadku braku porozumienia, Gavi mógłby odejść tego lata za darmo.

PressFocus Na zdjęciu: Gavi

FC Barcelona będzie mogła wreszcie zarejestrować nowe umowy Gaviego i Ronalda Araujo

Portal Jijantes doniósł, że we wtorek La Liga ostatecznie zaakceptowała plan finansowy Blaugrany

To istotne, bo mowa o dwóch filarach mistrzowskiej drużyny Xaviego. Według niektórych doniesień, Gavi mógłby odejść za darmo, gdyby klub nie doszedł do porozumienia z ligą przed końcem czerwca

Kontrakty Araujo i Gaviego zatwierdzone przez La Ligę!

Wszystko wskazuje na to, że dobiegają końca problemy FC Barcelony dotyczące rejestracji umów. Przypomnijmy, że już wiele miesięcy temu Ronald Araujo oraz Gavi podpisali kontrakty wiążące ich z klubem do 2026 roku. Niestety, La Liga nie zatwierdziła tychże dokumentów. Z tego powodu doszło do niemałego zamieszania. W styczniu Barcelona poszła do sądu cywilnego, by domagać się rejestracji Gaviego, a ten przychylił się do wniosku. Po kilku tygodniach La Liga wygrała jednak apelację, a 18-latek ponownie wrócił do koszulki z numerem 30, a nie 6.

Portal Jijantes doniósł jednak, że we wtorek liga wreszcie zaakceptowała sprawozdanie i plan finansowy Dumy Katalonii. Co za tym idzie, niebawem nowe umowy zostaną zarejestrowane. To istotne zwłaszcza ze względu na Gaviego. Choć pomocnik wielokrotnie deklarował przywiązanie do Blaugrany, w przypadku braku rejestracji umowy mógłby odejść za darmo od 1 lipca.

Gavi rozegrał w tym sezonie 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i sześć asyst.

