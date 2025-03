Barcelona zaoferowała gwiazdorowi nową umowę. Tyle może mu płacić

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona wynegocjowała korzystniejsze warunki

Frenkie de Jong opuścił pierwszą część sezonu, gdyż wydłużył się czas jego rehabilitacji po ciężkiej kontuzji. Gdy był już zdolny do gry, Hansi Flick niespecjalnie chętnie z niego korzystał. Holender przesiadywał głównie na ławce rezerwowych, ale w pewnym momencie zaczął wygrywać rywalizację z Markiem Casado. Aktualnie niemiecki szkoleniowiec uważa go za podstawowego pomocnika, a ten odwdzięcza się coraz lepszymi występami. Barcelona do tej pory nie była przekonana w temacie jego przyszłości, lecz boiskowa postawa przesądziła o chęci zatrzymania go na dłużej.

Umowa de Jonga obowiązuje do 2026 roku. Blaugrana nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której pojawi się realne ryzyko, że gwiazdor odejdzie za darmo. Jeśli nie uda się dogadać, wówczas po sezonie trafi na listę transferową i zostanie sprzedany. Priorytetem jest natomiast podpisanie nowego kontraktu. Na stole de Jonga pojawiła się oferta, a o jej szczegółach pisze “Sport”.

Barcelona proponuje trzyletnie przedłużenie i podobne wynagrodzenie do dotychczasowego – około 18 milionów euro za sezon gry. Różnica ma być zasadnicza, ponieważ spora część jego pensji będzie uzależniona od wyników sportowych, a sama podstawa znacznie niższa. Strony są coraz bliższe dogadania się.

Do tej pory wysokie wynagrodzenie de Jonga było uznawane za spory problem, który jest jedną z przeszkód na drodze do stabilnej sytuacji finansowej. Jest on bowiem drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie.