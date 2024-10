Flick ukarał gwiazdę. Reakcja na podejście do obowiązków

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zareagował na zachowanie pomocnika

FC Barcelona to lider La Liga. Blaugrana po dziesięciu kolejkach ma na koncie 27 punktów i o trzy oczka wyprzedza Real Madryt. Znakomita dyspozycja Dumy Katalonii to bez wątpienia zasługa Hansiego Flicka. Niemiecki trener prowadzi klub twardą ręką. Nawet jeżeli jego decyzje wydają się nie do końca zrozumiałe, na razie trudno zarzucić mu popełnienie jakiegokolwiek błędu.

Czy to, co Flick zrobił podczas spotkania z Sevillą. Radio RAC1 donosi, że trenerowi FCB nie przypadło do gustu podejście Frenkiego de Jonga do wykonywanej pracy. Gwiazdor Barcelony miał wykazywać pewne postawy, które nie spodobały się Niemcowi. Dlatego ten kazał mu rozgrzewać się całą drugą połowę meczu i nie zdecydował się wpuścić go na boisko.

Na początku sugerowano, że Holender nie pojawił się na murawie z powodu kontuzji mięśniowej. Jednak okazuje się, że pomocnik był gotowy do gry, ale ze względu na swoje zachowanie stracił szansę na występ. Kolejna okazja nadarzy się już w środę. Barcelona w hicie 3. kolejki Ligi Mistrzów podejmie Bayern Monachium. Flick bez wątpienia powoła de Jonga na to spotkanie, ale na pewno nie umieści go w wyjściowym składzie.