Flick totalnie odmieni grę FC Barcelony. Nowa tożsamość Dumy Katalonii

Flick stawia na fizyczność w Barcelonie

Sukcesy Hansiego Flicka w Bayernie Monachium podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, a FC Barcelona ma nadzieję, że trener wdroży wiele z zasad, które z powodzeniem stosował w Niemczech, aby przywrócić katalońskiemu klubowi znaczenie na europejskiej scenie piłkarskiej. Od momentu objęcia sterów w zespole Blaugrany, Flick wprowadził kilka intensywnych sesji treningowych, aby jego drużyna była w szczytowej formie na nadchodzący sezon. W wywiadzie dla “Barca One” Hansi Flick podkreślił, że kondycja zespołu i przygotowanie fizyczne są dla niego kluczowymi priorytetami.

– Dla mnie kluczowe jest, aby zespół był odpowiednio przygotowany pod względem kondycyjnym. To jest podstawa. Potrzebujesz kondycji, chociaż strona techniczna i taktyczna jest równie ważna. To wszystko, co zawiera w sobie futbol – powiedział Flick.

Niemiecki trener dodał, że piłka nożna to coś więcej niż tylko posiadanie piłki. Bycie proaktywnym bez piłki i posiadanie odpowiedniej kondycji jest niezbędne do utrzymania dominacji przez cały mecz. – Piłka nożna to dużo więcej niż tylko posiadanie piłki. Fizyczność jest bardzo ważna. To coś zupełnie innego niż to, co prezentowali zawodnicy Barcelony dotychczas.

Niemiecki taktyk jeszcze nie miał okazji pracować z całym zespołem, ponieważ wielu zawodników pierwszego zespołu nadal przebywa na wakacjach. Jednak ci, którzy wrócili, mogą potwierdzić wymagające sesje treningowe wprowadzone przez Flicka, który jest zdeterminowany, aby poprawić kondycję fizyczną swojej drużyny.

