FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu pod rządami Hansiego Flicka. Trener Blaugrany miał już wybrać nowego kapitana swojej drużyny, informuje Diario Sport.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona: to nowy kapitan

FC Barcelona wraz z końcem sezonu 2023/24 stanęła przed pewnym wyzwaniem. Z Dumą Katalonii rozstał się Sergi Roberto, co oznaczało, że Hansi Flick będzie musiał wytypować nowego kapitana. Niemiecki szkoleniowiec oczywiście mógł przyznać opaskę innemu piłkarzowi nawet w sytuacji, w której 32-latek pozostałby w klubie. Jednak odejście Hiszpana zmusza go do “autorskiej” decyzji.

Kto zostanie nowym kapitanem FCB? Dario Sport twierdzi, że ten zaszczyt spotka Marca-André ter Stegena. Niemiec występuje na Camp Nou już od dziesięciu lat – w lecie 2014 roku trafił do La Liga z Borussii Mönchengladbach, której jest wychowankiem. W koszulce Blaugrany rozegrał już 413 spotkań.

Czy wybór Flicka jest zaskakujący? Ter Stegen może pochwalić się ogromnym stażem w klubie, co sprawia, że bez wątpienia był jednym z kandydatów do opaski. Jednak od dłuższego czasu słychać o potencjalnym transferze Niemca, którego łączono z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Mimo wszystko wydaje się, że 32-latek nie opuści Barcelony. Zwłaszcza w kontekście doniesień o decyzji Flicka