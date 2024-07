Flick nie zgadza się z Xavim. Niechciany piłkarz zostanie w Barcelonie

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce, żeby Oriol Romeu został w Barcelonie

Hansi Flick przygotowuje Barcelonę do nadchodzącego sezonu 2024/2025. Niemiecki szkoleniowiec nie ma komfortowej sytuacji, bo kadra Dumy Katalonii pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim zadanie trenerowi utrudniają liczne kontuzje w środku pola, które wymusiły podjęcie zaskakującej decyzji.

Przypomnijmy, że w najbliższym czasie Flick nie będzie mógł skorzystać z takich piłkarzy jak: Frenkie de Jong, Pedri, Gavi i Fermin Lopez. Trzech pierwszych walczy z urazami, zaś ostatni weźmie udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Jak informuje serwis Mundo Deportivo, w obliczu absencji Hansi Flick chciałby pozostania Oriola Romeu w składzie. Do niedawna wiele wskazywało na to, że zawodnik odejdzie z Barcelony. W końcówce sezonu pomocnika kompletnie skreślił Xavi Hernandez.

Źródła podają, że Flick nie zamierza oceniać Romeu podczas przedsezonowego tournée po Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim jest to strategiczne posunięcie, które umożliwi rotację w składzie. Wiele wskazuje na to, że decyzja o jego zatrzymaniu jest ostateczna, chyba że pojawi się atrakcyjna oferta finansowa, która zmusi go do ponownego przemyślenia sytuacji.

Barcelona sezon La Liga rozpocznie 17 sierpnia, gdy zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Wcześniej drużyna rozegra kilka sparingów, a w tym jeden z Realem Madryt.

