Flick odmienił Lewandowskiego w Barcelonie. Oto główna zmiana

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski spędza mniej minut na boisku, ale jest efektywniejszy

Robert Lewandowski w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Young Boys opuścił plac gry w drugiej połowie. Hansi Flick podjął decyzję, która nie przypadła do gustu polskiemu napastnikowi liczącemu na zdobycie hat-tricka. W wieku 36 lat Lewandowski wciąż pragnie wnosić jak najwięcej do drużyny, a jego imponująca forma jest wynikiem przemyślanej rotacji stosowanej przez Flicka, sugeruje “Sport”.

Lewandowski rozegrał pełne 90 minut tylko w jednym z ostatnich siedmiu meczów Barcelony. Ta starannie zaplanowana strategia pozwala polskiemu napastnikowi zarządzać energią, szczególnie w decydujących momentach spotkań. W tym sezonie Flick kilkukrotnie zdecydował się na wcześniejsze zdejmowanie Lewandowskiego z boiska, co umożliwia mu zachowanie świeżości na dalszą część kampanii.

W bieżącym sezonie Lewandowski rozpoczął w wyjściowym składzie wszystkie 10 meczów Barcelony, ale w sześciu z nich został zmieniony, co oznacza, że około 42% jego występów zakończyło się przedwcześnie. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego sezonu, kiedy zmieniano go zaledwie 14 razy w 44 meczach. Dzięki tym zmianom Flick zaoszczędził Lewandowskiemu aż 96 minut gry, co jest kluczowe dla utrzymania jego formy przez cały długi sezon. Dodatkowo, Flick zmniejszył defensywne zadania Lewandowskiego, pozwalając mu skupić się wyłącznie na strzelaniu goli, co przynosi wymierne korzyści.

Efekty tej taktyki są imponujące. Lewandowski zdobył 9 bramek w zaledwie 804 minutach gry, co daje średnio gola co 89 minut. To znacząca poprawa w porównaniu do zeszłego sezonu pod wodzą Xaviego, kiedy strzelił 26 bramek podczas 3798 minut, co przekładało się na gola co 189 minut.

Zobacz również: Pogba wkrótce wróci do gry. Francuz wydał oświadczenie ws. przyszłości